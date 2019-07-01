Депутаты Госдумы запретили коллекторам взимать долги за услуги ЖКХ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закон, запрещающий коллекторским агентствам взимать долги за оплату услуг ЖКХ, приняли депутаты Госдумы. Документ позволит защитить жилищные права граждан, тогда как по действующему законодательству передача долгов посредникам-коллекторам была допустима, поясняет радио Sputnik.

Председатель Союза жилищных организаций, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин считает, что, не обладая достаточной юридической и финансовой грамотностью, должники заведомо находятся в проигрышном положении. В случае если управляющая компания начисляет несправедливые тарифы, то жильцу будет сложно оспорить начисленную сумму.

"Если такая неоспоренная сумма будет поступать коллекторам, гражданин не сможет защитить правильное начисление. А когда стороной по взысканию является управляющая компания, гражданин может на нее влиять путем участия в собрании, смены управляющей компании или путем оспаривания в судебном порядке. Когда долг перешел к коллектору, реализация прав в виде выбора управляющей компании либо оспаривание, затрудняется. Учитывая, что большинство населения юридически не столь грамотно и не может самостоятельно эффективно защищать свои права, передача профессиональным участникам рынка этих долгов будет вносить дисбаланс. То есть, граждане окажутся в неравном положении", – подчеркивает Константин Крохин.