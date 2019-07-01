Депутаты Госдумы запретили коллекторам взимать долги за услуги ЖКХ
Закон, запрещающий коллекторским агентствам взимать долги за оплату услуг ЖКХ, приняли депутаты Госдумы. Документ позволит защитить жилищные права граждан, тогда как по действующему законодательству передача долгов посредникам-коллекторам была допустима, поясняет радио Sputnik.
Председатель Союза жилищных организаций, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин считает, что, не обладая достаточной юридической и финансовой грамотностью, должники заведомо находятся в проигрышном положении. В случае если управляющая компания начисляет несправедливые тарифы, то жильцу будет сложно оспорить начисленную сумму.
"Если такая неоспоренная сумма будет поступать коллекторам, гражданин не сможет защитить правильное начисление. А когда стороной по взысканию является управляющая компания, гражданин может на нее влиять путем участия в собрании, смены управляющей компании или путем оспаривания в судебном порядке. Когда долг перешел к коллектору, реализация прав в виде выбора управляющей компании либо оспаривание, затрудняется. Учитывая, что большинство населения юридически не столь грамотно и не может самостоятельно эффективно защищать свои права, передача профессиональным участникам рынка этих долгов будет вносить дисбаланс. То есть, граждане окажутся в неравном положении", – подчеркивает Константин Крохин.