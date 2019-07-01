Нижнетавдинские школьники обустраивают зоны отдыха

| Фото: Администрация Нижнетавдинского района | Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Десять зон отдыха обустроят на берегу реки Тавда для односельчан школьники, работающие в отрядах главы Нижнетавдинского района. Семь из них уже установлены.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист управления по благоустройству, озеленению и работе с населением администрации муниципалитета Анастасия Никитенко.

"Вместе с руководителем управления и руководителем отряда ребята устанавливали в отведенных местах на берегу лавочки, столы, мангалы, мусорные контейнеры. Участие в обустройстве и уборке подобных уголков отдыха полезно еще и с точки зрения воспитания. Вряд ли они будут в будущем оставлять после себя мусор в общественных местах, ломать скамейки, качели или вытаптывать клумбы", - рассказала Анастасия Никитенко.

За три смены в отрядах главы по программе летней занятости несовершеннолетних по десять дней отработали 48 подростков. Еще 17 юношей и девушек от 14 до 17 лет начнут работу 18 июля. За шесть смен во время летних каникул в работах по благоустройству села в отрядах глав примут участие более 90 школьников Нижнетавдинского района. По итогам летнего трудоустройства самым активным ребятам вручат памятные подарки и благодарственные письма от главы района.

Ирина Кургузова