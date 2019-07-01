Омутинские художники и музыканты получат обновленную школу искусств

| Фото: Омутинская детская школа искусств | Фото: Омутинская детская школа искусств

Четыре миллиона 850 тысяч рублей направлено из бюджета Омутинского муниципального района на капитальный ремонт Детской школы искусств. Преподаватели и обучающиеся получат обновленные классы накануне нового учебного года.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор Омутинской детской школы искусств Тамара Мешалкина.

"В здание детской школы искусств мы зашли в 1989 году, с тех пор капитальный ремонт ни разу не проводился. Началось все три года назад: сначала был укреплен фундамент школы, затем поменяли кровлю, внешнюю обшивку здания и установили пластиковые окна. С середины июня этого года начался капремонт внутри школы. Закончится ремонт до сентября", - рассказала она.

Разработчики проекта провели перепланировку классов. Увеличится площадь мастерских для юных художников. Все внутренние коммуникации: водоснабжения, водоотведения, электричество, пожарная сигнализация будут заменены. Стены, потолки, пол, лестница на второй этаж, двери – обновятся.

По словам директора Детской школы искусств, пройдет и реконструкция камерного концертного зала. Будет сделан красивый подиум, на полу уложат паркет, установят кондиционер. В художественной мастерской появится кондиционер и водопровод.

В Омутинской школе искусств трудятся пять преподавателей, числится 390 детей, из них 150 школьников посещают Детскую школу искусств, остальные осваивают азы художественного, музыкального и хореографического мастерства на базе общеобразовательных школ.

"Преподаватели работают с детьми в рамках муниципального задания. Занятия с детьми в школах села проходят бесплатно. В Детской школе искусств реализуется трехступенчатое образование: бесплатное на базе школ, общеразвивающая программа, краткосрочная на три года, платная и предпрофессиональный уровень допобразования на срок обучения 8 лет", - говорит Тамара Мешалкина.

Хореографическое отделение в Омутинской школе искусств открыто в 2018 году с приходом нового преподавателя из Казахстана. Руководитель школы намерена вывести обучающихся этого отделения на предпрофессиональный уровень подготовки. В планах – начать вести занятия и в детсадах Омутинки.

Анжела Лебедева