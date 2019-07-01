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Преподаватели ТюмГУ представят Россию на Международном конгрессе

Общество, 08:07 19 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двое преподавателей ТюмГУ - директор института педагогики и психологии Людмила Волосникова и доцент Жанна Брук - примут участие в XXVII Международном конгрессе исследований в образовании, который состоится в Университете Кёльна, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Они вошли в международную группу исследователей из России, ФРГ, Мальты и Латвии, заявку которой поддержало германское общество исследований в образовании (GdfE). В составе группы также доктор философских наук, научный сотрудник Юлия Койнова-Цельнер из Технического университета Дрездена, профессора Кармель Сефай и Наталья Галеа из Мальтийского университета Мальты и профессор Светлана Игнатьева из университета Даугавпилса.

Ключевая тема конгресса – оптимизация в образовании. В докладах рабочей группы будут представлены различные образы инклюзии в образовании четырех стран, результаты международных исследований, а также критическое осмысление инклюзии как одной из многочисленных форм оптимизации в образовании XXI века.

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# исследования , наука , образование , ТюмГУ

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