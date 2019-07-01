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Спелый арбуз должен вибрировать, говорят специалисты Роскачества

Общество, 15:09 18 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для определения спелости арбуза нужно по нему постучать. Звук должен быть гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук — признак того перезревшего плода. Если звук слишком звонкий - ягода недозрела, сообщает Роскачество.

Пр выборе сочной сладости нужно также обратить внимание на корочку. У зрелого арбуза она более матовая. Если же она глянцевая, то скорее всего, арбуз неспелый.

Еще одним признаком хорошего арбуза считается земляное пятно ярко-желтого цвета — это место, на котором он лежал на земле. Яркий цвет пятна обозначает, что арбуз собран вовремя.

Специалисты напоминают и о других правилах, которые перестали быть актуальными. Например, не стоит сжимать арбуз до характерного треска. А высохший хвостик больше не признак зрелой полосатой ягоды.

В Роскачестве также отмечают, множество белых семечек в арбузе означает, что он удобрялся нитратами.

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# арбуз , выбор , качество , Роскачество

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