  • 18 июля 201918.07.2019четверг
  • USD62,9451
    EUR70,5552
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер южный

Вышел первый трейлер сериала "Обитель"

Общество, 18:48 18 июля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1", сообщает РИА Новости.

События происходят в 20-е годы в Соловецком лагере особого назначения, любовь между арестантом и чекисткой разворачивается на фоне одной из самых страшных страниц истории России. Сергей Безруков играет гражданского мужа чекистки Галины начальника лагеря Федора Эйхманиса.

Режиссер сериала - Александр Велединский, снявший "Географ глобус пропил" и "Ладогу". В главных ролях: Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков, Виктор Добронравов, также в фильме принимают участие Константин Хабенский и Андрей Чадов.

Съемки сериала прошли в Выборге, Архангельской области и Москве. Пока точная дата премьеры неизвестна, ожидается, что фильм будет показан до конца 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Захар Прилепин , Обитель , трейлер , фильм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 18.07.2019МЧС: владельцы тюменского общепита халатно относятся к пожарной безопасности
18:59 18.07.2019Ямальские подростки работают операторами ЭВМ и культорганизаторами
18:48 18.07.2019Вышел первый трейлер сериала "Обитель"
18:37 18.07.2019Президентская библиотека опубликовала неизвестные факты гибели царской семьи