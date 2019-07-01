  • 18 июля 201918.07.2019четверг
  • USD62,9451
    EUR70,5552
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер южный

Ямальские подростки работают операторами ЭВМ и культорганизаторами

Общество, 18:59 18 июля 2019

yanao.ru | Фото: yanao.ru

3 тыс. 800 ямальских подростков устроились на работу с начала лета 2019 года. За полтора летних месяца ребята трудились операторами ЭВМ, культорганизаторами, курьерами, уборщиками территории, сообщает правительство Ямала со ссылкой на окружной департаменте занятости населения.

В трудоустройстве приоритет отдается детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В этом числе те, кто остался без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малоимущих, многодетных и неполных семей, дети из числа коренных северян, а также состоящие на профилактическом учете.

В 2019 году организовано временное трудоустройство несовершеннолетних на работы по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы. Зарплату молодые люди получают в зависимости от отработанного количества дней. Так, за полный рабочий месяц подросток вправе рассчитывать на 24 тыс. рублей.

До конца лета планируется трудоустроить еще около 1,5 тыс. юных ямальцев. Трудоустройство несовершеннолетних ведется не только в летний период, а круглый год.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# трудоустройство подростков , ЯНАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 18.07.2019МЧС: владельцы тюменского общепита халатно относятся к пожарной безопасности
18:59 18.07.2019Ямальские подростки работают операторами ЭВМ и культорганизаторами
18:48 18.07.2019Вышел первый трейлер сериала "Обитель"
18:37 18.07.2019Президентская библиотека опубликовала неизвестные факты гибели царской семьи