Ямальские подростки работают операторами ЭВМ и культорганизаторами

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

3 тыс. 800 ямальских подростков устроились на работу с начала лета 2019 года. За полтора летних месяца ребята трудились операторами ЭВМ, культорганизаторами, курьерами, уборщиками территории, сообщает правительство Ямала со ссылкой на окружной департаменте занятости населения.

В трудоустройстве приоритет отдается детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В этом числе те, кто остался без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малоимущих, многодетных и неполных семей, дети из числа коренных северян, а также состоящие на профилактическом учете.

В 2019 году организовано временное трудоустройство несовершеннолетних на работы по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы. Зарплату молодые люди получают в зависимости от отработанного количества дней. Так, за полный рабочий месяц подросток вправе рассчитывать на 24 тыс. рублей.

До конца лета планируется трудоустроить еще около 1,5 тыс. юных ямальцев. Трудоустройство несовершеннолетних ведется не только в летний период, а круглый год.