Тюменские юнармейцы отправились на Курилы

| Фото: Центр "Аванпост" во Вконтакте | Фото: Центр "Аванпост" во Вконтакте

Восемь юнармейцев Тюменской области в сопровождении двух педагогов центра "Аванпост" отправились в экспедицию на острова Курильской гряды Итуруп и Уруп с 17 июля по 7 августа, сообщает "Юнармия Тюменской области".

Юнармейцы вместе с инструкторами и учеными будут детально исследовать территорию и акваторию островов для картографических изысканий, составлять географическую характеристику гряды, оценят возможности создания инфраструктуры на островах.

До места назначения участники экспедиции преодолеют большой путь наземным, воздушным и водным транспортом. Заключительный участок маршрута, от Владивостока до одного из островов гряды, они пройдут на большом десантном корабле.

На протяжении всего маршрута участники экспедиции будут отрабатывать действия при переброске личного состава военно-транспортной авиацией и морском переходе.

По прибытии на острова они займутся поиском объектов военно-технической истории и фортификации на суше и под водой, изучением археологической культуры коренного населения и истории освоения Россией Курильских островов, оценят состояние аэродромов на островах Курильской гряды для создания инфраструктуры.