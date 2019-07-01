Президентская библиотека опубликовала неизвестные факты гибели царской семьи

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101 год назад, с 16 на 17 июля, в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны последний российский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети – великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, а также сопровождавшие их люди, сообщает Президентская библиотека.

Многие десятилетия обстоятельства этой трагедии замалчивались. Сегодня есть возможность восстановить события той ночи благодаря электронным копиям таких изданий, как, к примеру, книга "Убийство царской семьи и её свиты: официальные документы", выпущенная издательством "Русская мысль" в Константинополе в 1920 году и оцифрованная Президентской библиотекой. В ней есть запись со слов жительницы Екатеринбурга Капитолины Агафоновой, брат которой, красноармеец Анатолий Якимов, охранял в 1918 году дом Ипатьева: "Как-то в июле месяце Анатолий пришел к сестре, имея крайне измученный вид. На вопрос, что случилось, он в сильном волнении заявил, что минувшей ночью „Николай Романов, вся его семья, доктор, фрейлина и лакей убиты“. По словам Анатолия, присутствовавшего при расстреле, в первом часу ночи всех заключённых разбудили и попросили сойти вниз. Здесь им объявили, что в Екатеринбург скоро придёт враг, и потому они должны быть убиты… Комендант Юровский, прочитавший бумагу, выстрелил в Николая, потом стреляли латыши и какие-то „главные“, приехавшие из совета. Тех, кто сразу не погиб от выстрелов, пришлось „пристреливать“, добивать прикладами, прикалывать штыками".

Президентской библиотекой оцифрованы и другие эмигрантские издания, посвящённые убийству царской семьи и предшествовавшим этой трагедии событиям. Среди них, например, работы В. Руднева "Правда о царской семье и „тёмных силах“" и "Убийство царской семьи" следователя Н. Соколова (он занимался расследованием убийства Романовых) – эти раритетные книги доступны в электронном читальном зале Президентской библиотеки. На портале можно открыть оцифрованную книгу С. Яковлева "Последние дни Николая II. Официальные документы. Рассказы очевидцев" (1917), берлинское издание Е. Левине "Николай II. Разоблачения" (1914).

В предисловиях к большинству из изданий говорится, что правление императора Николая II представляет собой одну из самых мрачных страниц русской истории. "Начавшееся в день коронации государя трагедией Ходынки, оно завершается „неслыханным катаклизмом“, который отбросил Россию лет на двести назад. Катастрофа подкралась после спокойного, внешне блестящего царствования Александра III, когда Россия казалась в апогее своей силы, и это обстоятельство побуждает переносить тяжесть ответственности на личность преемника", – указывается в пояснительных записках к "Дневнику императора Николая II", изданному в 1923 году в Берлине.

С. Урусов в книге "Император Николай II: жизнь и деяния венценосного царя", изданной в Лондоне в 1909 году, пишет: "Николай II будет отмечен в истории как логическая необходимость… чтобы ускорить падение вековых цепей самодержавной вакханалии". "Задача, которая выпала на его долю, была слишком тяжела, она превышала его силы", – пытается найти оправдание государю наставник цесаревича Алексея Пьер Жильяр.

Россия на стыке XIX и XX веков нуждалась в сильном вожде. Многого ждали от первого публичного императорского выступления 17 января 1895 года. Однако Николай заявил: "Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель". Историк С. Ольденбург в книге "Царствование императора Николая II" так отозвался об этом выступлении: "Речь 17 января рассеяла надежды интеллигенции на возможность конституционных преобразований сверху. В этом отношении она послужила исходной точкой для нового роста революционной агитации, на которую снова стали находить средства".

Русско-японская война, экономический кризис и недовольство, охватившее большинство трудового населения, привели к социальному взрыву – 9 января 1905 года войска и полиция Петербурга применили оружие для разгона мирного шествия рабочих, направлявшихся с петицией к царю. "Если бы он вышел к народу, устремившемуся к нему, если бы он сказал несколько слов и обещал бы хоть на капельку смягчить народные страдания, многомиллионная масса отнеслась бы к нему с новым доверием и воспылала бы снова к нему своей инстинктивной, основанной на предрассудке любовью, – делает предположение Д. Орлов в издании "Царь Николай II, его среда и советники". – Но вместо этого царь погубил самодержавие, искоренил народную веру в себя и вызвал революцию".

В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. Неудачи на фронтах, разруха, рост антивоенных настроений и всеобщее недовольство самодержавием привели к массовым выступлениям против правительства и династии.

В феврале 1917 года Петроград охватили волнения. В электронной копии книги С. Яковлева "Последние дни Николая II. Официальные документы. Рассказы очевидцев" (1917) приводится текст телеграммы, которую председатель Государственной думы М. В. Родзянко послал царю 26 февраля 1917 года: "В столице анархия. Правительство парализовано. На улицах происходит беспорядочная стрельба… Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца".

Встал вопрос о целесообразности отречения Николая II, на который положительно ответили все командующие фронтами, за исключением командующего Черноморским флотом адмирала А. Колчака. 2 (15) марта 1917 года Николай II принял решение отречься от престола; об этом сказано в представленном на портале Президентской библиотеки труде "Отречение Николая II: воспоминания очевидцев, документы" (1927).

Николай II отрёкся от престола за себя и своего сына Алексея в пользу младшего брата Михаила Александровича. Текст написанного государем документа можно прочесть в электронной копии издания "Камер-фурьерский журнал от 2 марта 1917 г. с записью об отречении императора Николая II от престола" (1917). В "Деле о лишении свободы отрёкшегося от престола Николая II и др. членов царской семьи" (1917) из фонда Президентской библиотеки хранится ещё одно письмо Николая, наскоро написанное от руки, с просьбой "взять под защиту правительства всех членов императорского дома, т. к. в такие тяжёлые времена всегда возможны всякие неожиданности".

Сразу после Октябрьской революции царская семья была арестована и отправлена в Тобольск. Факт секретности ссылки отмечает в своих дневниках Николай II, который пишет, что их повезут в один из городов в глубине страны. В планах большевистского руководства был открытый суд над бывшим императором – за это высказывался, в частности, В. И. Ленин, а главным обвинителем предполагалось сделать Льва Троцкого. Однако появились сведения о существовании "белогвардейских заговоров" с целью похищения императора, и семья Романовых была перевезена в Екатеринбург, в дом Ипатьева…

В очень коротком протоколе № 159 заседания Совета народных комиссаров от 18 июля 1918 года сказано: "Заслушали вопрос об убийстве Николая II. Постановили – принять к сведению". Других резолюций относительно этого дела не прозвучало.

Останки Николая II и его близких, а также лиц из окружения государя, расстрелянных в доме Ипатьева, были найдены в июле 1991 года под Екатеринбургом. 17 июля 1998 года Романовых захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

В 1981 году Русская православная церковь за границей причислила их к лику святости "мученики". В 2000 году Русская православная церковь Московского патриархата убиенных членов царской фамилии причислила к лику святости "страстотерпцы".

В октябре 2008 года президиум Верховного суда Российской Федерации принял решение о реабилитации российского императора Николая II и членов его семьи.

Подробно о судьбе Николая II можно узнать из коллекции "Династия Романовых. Земский собор 1613 года", в которую вошло около тысячи оцифрованных документов.