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Деликатесы от Ялуторовского мясокомбината пришлись по вкусу жителям Сочи

Экономика, 12:31 19 июля 2019

ya-mk.ru | Фото: ya-mk.ru

Деликатесы от Ялуторовского мясокомбината пришлись по вкусу жителям Сочи и Краснодарского края. Каждую неделю из Ялуторовска отправляют груз с колбасами, тушенкой и лакомствами для собак.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора по сбыту АО "Мясокомбинат ялуторовский" Анна Перевозкина.

"Поставки в Сочи мы начали осуществлять с мая 2019 года. В основном это деликатесная группа: сыро-копченая и сыро-вяленая колбасы, мясо филейное, тушеная продукция и лакомства для собак, в консервах и сухие", - рассказала она.

Предприниматель из Сочи вышел на руководство мясокомбината и предложил наладить поставки продукции на берег Черного моря. Был заключен долгосрочный договор. На сегодня общий объем мясной продукции, поступивший в Сочи из Ялуторовска, - более тонны.

По словам Анны Перевозкиной, технологи предприятия продолжают работать над новинками. Так, жителям и гостям Ялуторовска уже пришелся по вкусу набор для солянки.

Добавим, что в первом полугодии 2019 года Ялуторовский мясокомбинат принял участие в специализированной выставке производителей продуктов питания "Тюменская ярмарка — ПРОДЭКСПО-2019", где завоевал медали качества в номинациях "Новый вид продукции" и "Высокое качество продукции".

Анжела Лебедева

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# колбасы , поставки , продукция , Ялуторовский мясокомбинат

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