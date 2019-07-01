  • 19 июля 201919.07.2019пятница
  • USD62,8286
    EUR70,6068
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер восточный

Выходные будут теплыми с дождем и грозами

Общество, 12:09 19 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплые выходные с дождем и грозой обещают синоптики Гиметео жителям юга Тюменской области.

20 июля столбик термометра утром и днем покажет плюс 26, 31 градусов. С обеда пойдет дождь. К вечеру на небе возможны грозовые раскаты.

Дождливая погода, молния и понижение температуры воздуха до плюс 22, 20 градусов прогнозируются на 21 июля. Дождь пойдет с ночи. Зонт пригодится в течение дня и до конца суток.

В субботу и воскресение в регионе будет ветер южного направления, средняя скорость 7-8 метров в секунду. Влажность воздуха с 59 увеличится до 93 %. Геомагнитная активность - небольшая.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дождь , осадки , погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 19.07.2019МЧС Урала: штормовое предупреждение продлено
12:53 19.07.2019Гости "Тюмени мастеровой" попадут в сказку "Конек-горбунок"
12:09 19.07.2019Выходные будут теплыми с дождем и грозами
11:58 19.07.2019Юбилею Тюменской области посвятили выставку в научной библиотеке