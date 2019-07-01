Выходные будут теплыми с дождем и грозами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплые выходные с дождем и грозой обещают синоптики Гиметео жителям юга Тюменской области.

20 июля столбик термометра утром и днем покажет плюс 26, 31 градусов. С обеда пойдет дождь. К вечеру на небе возможны грозовые раскаты.

Дождливая погода, молния и понижение температуры воздуха до плюс 22, 20 градусов прогнозируются на 21 июля. Дождь пойдет с ночи. Зонт пригодится в течение дня и до конца суток.

В субботу и воскресение в регионе будет ветер южного направления, средняя скорость 7-8 метров в секунду. Влажность воздуха с 59 увеличится до 93 %. Геомагнитная активность - небольшая.

Анжела Лебедева