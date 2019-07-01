Жителям Голышманово спасатели напомнили о безопасности на воде

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Посетителям пляжа в зоне отдыха "Сосновый бор" в Голышманово напомнили спасатели о правилах безопасности на воде. Более 60 отдыхающих получили памятки, сообщает МЧС Тюменской области.

Хотя на пляже "Сосновый бор" организовано дежурство спасателей, сотрудники МЧС пообщались с посетителями и провели с ними профилактические беседы.

"Мы обращаемся к населению с просьбой быть внимательными к собственной безопасности и здоровью. Находясь на солнце, применять меры предосторожности от перегрева и теплового удара. Также напоминаем родителям, что не стоит отпускать детей на водоемы и оставлять их без присмотра", – рассказал начальник караула Сергей Южанин.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Подобные рейды пройдут также в местах неорганизованного отдыха. Там сотрудники МЧС будут вести разъяснительную работу с отдыхающими.