Тюменский футболист выступит на международном детском турнире

| Фото: www.fc-tyumen.ru | Фото: www.fc-tyumen.ru

12-летнего воспитанника ФК "Тюмень" Богдана Дьячкова включили в состав сборной "Локобол-РЖД". В составе команды юный тюменец выступит на международном детском турнире в начале августа, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Данное решение принял тренерский штаб академии московского "Локомотива".

Богдан Дьячков запомнился столичным наставникам по игре в предварительном раунде фестиваля "Локобол-2019-РЖД". Дьячков – скоростной, настырный и забивной нападающий. Правда, его "Тюмень-2008", которую тренирует Владимир Кечеруков, в суперфинал фестиваля не прошла.

Вместе с Дьячковым в сборную приглашены юные футболисты из Санкт-Петербурга, Уфы, Ярославля, Томска, Ижевска, Йошкар-Олы, Архангельской, Белгородской и Воронежской областей. Тренировать эту команду в суперфинале фестиваля будет Павел Зотов из московского "Локомотива".

На старте турнира сборная сыграет в Москве против пермской "Академии футбола", "Даугавпилса" из Латвии и воспитанников нижегородской "ДЮСШ-НН".