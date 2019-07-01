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Тюменцев приглашают на фестиваль "Сны улиц"

Общество, 20:17 21 июля 2019

Архивное фото Молодежного театрального центра "Космос"

В четырнадцатый раз театральные коллективы со всего мира выступят на городских улицах Тюмени. Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет 26 и 27 июля.

В молодежном театральном центре "Космос" выступят театр-проект "Чудейство" с перформансом Insectum sapiens ("Мотылек разумный"), театр танца "Граффити", мастерская CAPSУЛА, и музыкальный коллектив DileMMa, которые покажут совместный пластический перформанс "Человек-пакет".

Также 26 июля около "Космоса" можно будет посмотреть хореографическую миниатюру "Тишина. Звук." от танцевальной лаборатории "Ноль", хореографический спектакль "Это мой выбор" от компании Chroma и огненный спектакль "Тайна Огненной Горы" от театра оригинального жанра "Гелиос". Программа фестиваля начнется в 19 часов, но гостей здесь будут ждать раньше – в 18 часов - на площадке начнут работать анимация и интерактивные зоны.

Продолжатся "Сны улиц" 27 июля. В День города фестиваль расположится на площади 400-летия Тюмени с 13 часов, пишет "Мой портал".

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