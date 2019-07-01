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Русский трейлер фильма "Лучший стрелок 2" с Томом Крузом вышел на Youtube

Общество, 19:31 19 июля 2019

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Новый трейлер выходящего фильма "Лучший стрелок 2" с Томом Крузом опубликован на Youtube 18 июля.

По информации Газета. РУ, Том Круз снова сыграл летчика-аса по прозвищу Мэверик, но который уже оставил высокоскоростные полеты, и теперь обучает этому мастерству новичков.

Он представил этот ролик на фестивале Comic Con в Сан-Диего 18 июля. Появление актера вызвало у его фанатов бурную реакцию.

Первая часть этого фильма вышла в 1986 году.

Режиссер второго фильма Джозеф Косински, который ранее работал над картинами "Обливион" и "Трон: Наследие".

Российская премьера второй части "Лучшего стрелка" запланирована на 25 июня 2020 года.

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# Том Круз , трейлер , фильм

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