Победитель проекта "Снять за 72 часа" поедет на форум "Таврида"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Эксклюзивный приз от организаторов проекта – поездку на форум "Таврида-2019" – вручили тюменскому режиссеру Сергею Сильвертону на фестивале короткометражного кино "Снять за 72часа". Награждение состоялось в МТЦ "Космос".

Гран-при конкурса взяла команда "Гермес" за фильм "Снять за 72" (режиссер Сергей Сильвертон). Ребята удивили экспертов своей работой трижды: авторам вручили награды в номинациях "Спецприз за универсальность", "Лучшее звуковое и музыкальное сопровождение" и "Лучший короткометражный фильм". Кроме того Сергей Сильвертон признан "Лучшим звукорежиссером", а исполнитель главной роли Андрей Али стал "Лучшим актером".

Кинопобеды

Короткометражка рассказала об известном блогере под ником "Папа пикапа". В начале ленты бородатый организатор невзначай предлагает незадачливому ловеласу поучаствовать в фестивале "Снять за 72 часа". Поняв идею проекта превратно, молодой человек ринулся в бой. Однако в скором времени он вынужден выполнять работу кинематографиста. Но неожиданно для себя главный герой обретает на фестивале и жизненное призвание, и любовь.

Любопытно, что роль организатора проекта досталась тюменскому журналисту Юрию Хозяинову. Колоритный фотокор знаком поклонникам искусства и спорта – он освещает эти темы в областной газете. Актерская деятельность для него не нова, Юрий Хозяинов – актер народного театра. И все же киношная роль не давалась.

"Они замучили меня! Переснимали дубль снова и снова. Под конец я напрочь забыл свою фразу. Пришлось ее записать в мобильном и с телефона прочесть. Потому и сцена вышла такая – я подаю ему смартфон и показываю: "Заявка принята". На самом деле я просто прочел этот текст с экрана", – поделился воспоминаниями фестивального закулисья Юрий Хозяинов.

Романтичная история захватила зрителя сюжетом, музыкой, юмором, интригой. В успехе киноленты есть заслуга приглашенного эксперта фестиваля, начинающей актрисы кино Снежаны Самохиной. Белокурая красавица исполнила роль возлюбленной главного героя.

"Признаюсь, когда ехала сюда, думала, что фильмы получатся низкого качества, что на фестивале будет самодеятельность. Но когда мы с жюри отсмотрели все фильмы, я удивилась. Ведь я присутствовала на съемках, читала сценарии, но даже не могла представить, что получатся такие яркие и качественные работы. Все фильмы шорт-листа ценны", – считает актриса.

Эксперту Снежане Самохиной импонирует кинопроект "Проекция" – она была поражена, как художник по графике сумел обработать картинку всего за 12 часов. За 72 часа москвичка снялась в четырех кинолентах кинематографистов и стала победительницей в номинации "Лучшая актриса" за работу в фильме "Прощение" (режиссер Владимир Щербинин). Артистка прониклась идеей фильма, он снят на основе реальных событий. Девушка поразила жюри искренностью и смелостью лицедейской игры.

Киногерои

"Девчонки, он классно целуется", – призвала внимание к режиссеру и главному герою киноленты Снежана Самохина. Фильм "Прощение" понравился зрителям и операторской работой. С этим мнением согласились жюри, присудив Алексею Горбунову победу в номинации "Лучший оператор".

Авторов киноленты "Проекция" отметили "За целостность и стиль". Спецприз "За волю к жизни" вручили команде фильма "Мне четверть века". "За актуальность" наградили фильм "Без комментариев", "За лучший саспенс" — фильм "Последняя жертва тюменского демона", "За социальность" — фильм "Никому не открывай".

Главного героя киноленты "Никому не открывай" сыграл десятилетний Артем. В короткометражке тюменский режиссер Юлия Кисилёва подняла вопрос безопасности социальных сетей. И возможно открыла миру новую звезду российского кинематографа. "Мне очень понравилось сниматься. Я хочу еще. Надеюсь, мне еще представиться такая возможность", ­– заявил юный актер.

Эксперт по фестивальному продвижению, участница Каннского фестиваля, ведущий специалист компании Eastwood Agency Ханна Мироненко рассказала, что жюри отметили несколько работ перспективными: они вполне могли бы претендовать на участие в фестивалях короткометражных фильмов.

"Гарантировать показ ни один фестиваль не может – это зависит от общей конъюнктуры рынка. Все работы фестиваля "Снять за 72 часа" выполнены в разных стилях и жанрах. У кого-то лучше получается работать с актерами, у кого-то лучше вышел сценарий, у кого-то работа удалась по режиссуре, у кого-то с технической точки зрения. Все фильмы шорт-листа обладают потенциалом", – заверила Ханна Мироненко.

Кинолента "Столица деревень" признана как "Лучшая идея документального кино". Сценаристы игрового художественного фильма "Как дрозд голубем стал" Ксения Галеева, Александр Протасов, Роман Чилимов завоевали приз жюри в номинации "Лучший сценарист", а режиссера комедийной истории Ксению Галееву назвали "Лучшим режиссером" фестиваля.

Всего в шорт-лист вошло 15 проектов. Авторы фильма могли получить моментальную обратную связь: после показа ленты зрительская оценка транслировалась на экран.

Благодаря зрительскому юмору специальная номинация "Лучшая роль второго плана" досталась смесителю за роль крана. Этот шуточный приз вручили авторам фильма "Кран", будто 25 кадром заразивших всех участников проекта "Снять за 72 часа" вопросом "А что же случилось с краном?".

Автор идеи и главный оператор киноленты "Кран" Евгений Ивакин прибыл из Санкт-Петербурга. Он рассказал, что вез в заднем кармане маленькую идею, которая отлеживалась уже год. По пути в активном чате проекта единомышленники начали собираться в команду. Ребята из Екатеринбурга, Саратова, Тюмени, Кургана, Питера – суммарно киношная идея объединила 10 человек.

"Проект "Снять за 72 часа" загнал нас в рамки. Психологическая, моральная и умственная нагрузка возвышается до каких-то галактических уровней. Каждый участник начинает думать не только за себя, но и за остальных. Для меня это был и эксперимент, и челлендж. Хотел посмотреть, на что я способен с незнакомыми для меня людьми: собрать, организовать, спланировать так, чтобы не было стыдно самому", – рассказал Евгений Ивакин.

Киноистории

За три дня команда сняла две киноработы: художественный игровой фильм "Кран" вошел в шорт-лист, а документальный комедийный детектив рассказал о том, что происходило на проекте за кадром. Кинематографисты искали участника проекта Михаила Поскребышева из Новосибирска. Задача усложнялась тем, что организаторы утверждали, будто молодой человек получил мерч и бэйдж, в списках участников фигурирует, но ни в одном кинопроекте не участвует. Ребята спародировали журналистское расследование с элементами мистики.

"А был ли Миша?", – для всех участников проекта осталось тайной, существует ли этот человек в реальности или это полностью фейковая личность. Короткометражка вышла под названием "ПоМИШАтельство".

Еще один любопытный факт запомнился конкурсантам: как Никита Шапкин из Улан-Удэ добирался в Тюмень автостопом. Он и его товарищ по цеху Олег Шутов из Нижнего Новгорода рассказали, что оба везли собственные идеи проекта, но решили присоединиться к режиссерам из Москвы в качестве оператора и продюсера. Вместе команда презентовала фильм "Как Егор Бобриков время перепутал".

Запомнилась зрителям и курьезная история "Мошенники" (режиссер Анастасия Зайцева). Главную роль в ней сыграл тюменец Юрий Шевченко.

"Оказаться внутри кино – было круто! Я живу кино: занимаюсь продвижением фильмов на фестивали. Когда посещаешь такие события, ты впитываешь всю информацию. А на практике позже встречаешь многие озвученные моменты и используешь некоторые механизмы в работе", – поделился впечатлениями актер.

Киноиндустрия

Начинающему менеджеру кино понравилась обучающая программа фестиваля, которая предшествовала конкурсной программе. Участники прослушали лекции режиссера, сценариста, продюсера и обладателя "Золотого орла" Клима Шипенко, киноведа и преподавателя ВГИК им. С.А. Герасимова и МГУ им. М.В. Ломоносова Андрея Апостолова, сценариста фильма "Время первый" и телесериала "Мажор 2" Сергея Калужанова. Секретами мастерства поделились режиссер монтажа Кирилл Хандурин, оператор медиапроектов компаний МТС и Yandex Money Генрих Медер, режиссер клипов "Золото" группировки "Ленинград", "Иуда" рэпера Хаски и "Love Song" группы Biting Elbows Ладо Кватания, кинокритик и редактор компании Eastwood Agency Ольга Баженова и другие федеральные эксперты российской киноиндустрии.

С 13 по 15 июля ребята внимали словам экспертов, а за следующие три дня нужно было написать сценарий, снять и смонтировать свое кино. 19 июля участников собрали у красной дорожки для вручения наград фестиваля.

"Я была на таких воршопах раньше. Здесь все грамотно организовано – четко, быстро, без накладок. Это сказалось на качестве фильмов: ребята вовремя получали от организаторов помощь в съемках, и это ускоряло процесс", – отметила федеральный спикер проекта Ханна Мироненко.

О тюменском "Медиаполисе" она не раз слышала хорошие отзывы от коллег, которые выступали на этой площадке в качестве тьюторов. Их рекомендации заинтриговали, поэтому представители компании Eastwood Agency с удовольствием откликнулись на приглашение организаторов принять участие в проекте.

Напомним, в марте 2019 года "Медиаполис" выиграл президентский грант в размере 1 млн 430 тыс. рублей на реализацию проекта "Снять за 72 часа". Событие собирает любителей кинематографа третий год, но благодаря новой поддержке выросло до всероссийского масштаба. В 2019 году кинофестиваль собрал 75 молодых кинематографистов из 19 регионов и 23 городов России, а также 75 участников из Тюмени. Фестиваль проводится при поддержке Росмолодежи и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Это еще одна возможность для молодежи найти точку роста в родном регионе, понять, что ты можешь снимать здесь крутые вещи, что эти фильмы могут найти поддержку", – убедился начальник отдела молодежных проектов регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Владислав Татаринцев.

В планах организаторов включить киноработы шорт-листа в показы на городских, областных, всероссийских мероприятиях, таких как международный фестиваль уличного кино, форум молодежи УФО "УТРО-2020", всероссийский форум регионального кино, а также кинопоказы в образовательных учреждениях Тюмени и Тюменской области.

Ирина Ромашкина