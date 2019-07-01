Более двухсот шестидесяти тысяч рублей отдали мошеннику жители Тюменского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя п. Боровский 1993 года рождения задержали сотрудники МВД России "Тюменский", сообщает УМВД России по региону.

Жертвами мошенника стали три жителя Тюменского района. Они обращались по объявлению, размещенному в сети Интернет. Людям было необходимо ограждение придомовой территории, а предложение на сайте привлекало внимание низкой ценой. К потерпевшим для замеров выезжал молодой человек. Заказчику необходимо было сделать предоплату в размере 50 % от стоимости услуги. Исполнитель даже предоставлял второй стороне договор, но юридической силы он не имел.

После этого предприимчивый мужчина пропадал, на звонки не отвечал. Согласно заявлениям потерпевших, они лишились в общей сложности более 260 тыс. рублей.

Злоумышленник признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России. Он может лишиться свободы на 4 года. Кроме того, должен возместить нанесенный гражданам ущерб.