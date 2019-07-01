Более двухсот шестидесяти тысяч рублей отдали мошеннику жители Тюменского района
Жителя п. Боровский 1993 года рождения задержали сотрудники МВД России "Тюменский", сообщает УМВД России по региону.
Жертвами мошенника стали три жителя Тюменского района. Они обращались по объявлению, размещенному в сети Интернет. Людям было необходимо ограждение придомовой территории, а предложение на сайте привлекало внимание низкой ценой. К потерпевшим для замеров выезжал молодой человек. Заказчику необходимо было сделать предоплату в размере 50 % от стоимости услуги. Исполнитель даже предоставлял второй стороне договор, но юридической силы он не имел.
После этого предприимчивый мужчина пропадал, на звонки не отвечал. Согласно заявлениям потерпевших, они лишились в общей сложности более 260 тыс. рублей.
Злоумышленник признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России. Он может лишиться свободы на 4 года. Кроме того, должен возместить нанесенный гражданам ущерб.