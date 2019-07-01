Немытые фрукты и ягоды опасны для здоровья, напоминают врачи

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5-10 случаев энтеровирусных инфекций еженедельно фиксируют у жителей Тюменской области. Практически всегда обращения приходятся на понедельник – после активных и, вероятно, неосторожных выходных, сообщает департамент здравоохранения региона.

Восприимчивость населения к энтеровирусным инфекциям достаточно высокая.

Инфекция начинает действовать при попадании вируса в пищеварительный тракт, где он размножается. Естественная защита организма на этом этапе подавляет многие инфекции, поэтому симптомов может не быть совсем или они могут быть не ярко выражены. Иногда вирусу удается распространиться в кровотоке, тогда как раз может повыситься температура, появиться головная боль, а иногда рвота и диарея.

Люди часто называют это "летним гриппом", хотя энтеровирусы не являются гриппом.

Особенность энтеровирусных инфекций – разнообразие клинических форм. Даже в пределах одного сезона могут регистрироваться совершенно разные симптомы болезни.

Путь заражения — воздушно-капельный, водный, контактно-бытовой и пищевой, источник — больной человек либо бессимптомный вирусоноситель. Подхватить вирус можно разными путями: купаясь в водоемах, употребляя в пищу овощи и фрукты без термической обработки, через грязные руки.

Врачи рекомендуют обязательно мыть фрукты и ягоды, в том числе со своего участка. Воде из колодца лучше не доверять, ополаскивать клубнику и малину лучше водопроводной или привезенной в канистре. Овощи можно мыть со специальным средством, которое продается в магазине, или ошпарить кипятком.

Медики напоминают о необходимости мыть руки после посещения туалета, прогулки на улице. Пить только кипяченую воду или воду из заводской бутылки, предварительно помыв тару. Недопустимо использование для питья ребенка воды из открытого источника. Употреблять в пищу продукты, прошедшие термическую обработку. Не допускать при купании в водоемах и бассейнах попадания в рот воды.