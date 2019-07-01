Полумарафон "Стальной характер" в Тюмени собрал три тысячи участников

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

3 тыс. бегунов из 90 городов России, а также Белоруссии приняли участие в полумарафоне "Стальной характер – АВТОГРАД", сообщают организаторы.

Первыми на старт вышли профессиональные спортсмены и те, кто составил им компанию на дистанции в 21,1 километра. Первым на финиш пришел сотрудник МЧС Андрей Миняков из Верхней Пышмы Свердловской области. Его время 1 час 11 минут 12 секунд.

"В прошлом году я тоже бежал полумарафон, был третьим. В этот раз трасса была другая. Тяжелее было бежать по набережной, потому что там плитка – это самое ударное покрытие", - рассказал первый победитель.

Среди представительниц прекрасного пола быстрее всех оказалась пермячка Мария Осокина, преодолевшая дистанцию за 1 час 19 минут 33 секунды.

"Три недели назад я пробежала марафон – выиграла "Белые ночи" в Питере. Немного восстановилась и решила приехать в Тюмень, чтобы пробежать "половинку" в качестве хорошей тренировки. Мечтаю подойти к нормативу мастера спорта международного класса, до которого мне осталось две минуты", - рассказала девушка.

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Затем борьбу за победу начали те, кто зарегистрировался на дистанции 5 и 10 километров. Они бежали по общей 5-километровой трассе один или два круга.

Некоторые участники выделялись из общей массы бегунов благодаря своим нарядам и необычным "аксессуарам". Роман Берестовский вышел на старт вместе собакой. Итальянская борзая по кличке Веспа уже не первый раз участвует в подобных мероприятиях и без труда преодолела 21,1 километра.

"Первый свой марафон она пробежала в возрасте 6 месяцев. Заниматься она начала, когда ей было два месяца. Мы не стремимся показать лучший результат, а стараемся участвовать в подобных забегал регулярно", - отметил тюменец.

В числе участников была женщина в интересном положении. Она преодолела 5 километров, находясь на шестом месяце беременности, будущего ребенка можно смело считать самым юным бегуном на этом полумарафоне. Тюменка Юлия занимается скалолазанием, в прошлом году участвовала в забеге "Стального характера", не испугалась проверить себя и в этом, но из-за беременности бежать не стала, а прошла трассу пешком.

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Мотиватором полумарафона "Стальной характер – АВТОГРАД" в этом сезоне выступала обладательница звания "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская. Она собрала свою команду, участвовавшую под девизом "Бежим с добром". В нее вошли более 50 бегунов. На дистанцию в 5 километров они вышли вместе с российской красавицей. Яна отметила, что чувствует в себе силы пробежать более продолжительную трассу, но решила поддержать тех, кто в ее команде бежит впервые и пробежать со всеми "пятерку".

Куратор программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов рассказал о перспективах проекта: "У нас есть планы проводить аналогичные мероприятия в других городах, как это происходит с экстремальным забегом, но для начала нужно отработать модель, чтобы понять, как лучше организовывать их на системной основе".

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Полумарафон 20 июля – второе мероприятие тюменской серии забегов "Стальной характер". Открывал ее экстримзабег в Тобольске. Следующий этап – аналогичные состязания в Тюмени. Завершит серию осенний кросс в духовной столице. Все участники получают медали и смогут по итогу собрать оригинальную коллекцию наград с изображением тюменских достопримечательностей. Мероприятие реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области и посвящено 75-летию со дня ее образования.