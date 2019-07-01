Росгвардейцы пробежали полумарафон в Тюмени

| Фото: организаторов полумарафона | Фото: организаторов полумарафона

Свыше десяти спортсменов-легкоатлетов территориального управления Росгвардии приняли участие в забеге на дистанции 10 и 21 километр полумарафона "Стальной характер" в Тюмени 20 июля, еще около 250 сотрудников вместе с полицейскими обеспечили безопасность граждан и охрану общественного порядка, сообщает ведомство.

Характер участников проверила погода, столбик термометра поднялся выше 30 градусов. Но это не помешало спортсменам достичь финиша и получить положительные эмоции.

"Мы с коллегами не раз принимали участие в подобных марафонах. Но сегодняшний особенно запомнился. Маршрут по главным улицам города и красота набережной вдохновляли еще больше. Несмотря на изнуряющую жару, мы преодолели дистанцию и финишировали с достойным результатом", - рассказал капитан Антон Коновалов.

Перед стартом кинологи инженерно-технического отделения ОМОН с использованием служебных собак обследовали территорию, сотрудники авиационного отряда Управления Росгвардии по Тюменской области в течение всего мероприятия наблюдали за обстановкой с неба, обеспечивая безопасность граждан и оказывая содействие экипажам вневедомственной охраны и полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.