На Собском рыбзаводе ждут икру от дикого муксуна

| Фото: Собского рыбоводного завода | Фото: Собского рыбоводного завода

Около 200 муксунов в пределах установленной квоты выловили специалисты Собского рыбоводного завода в ЯНАО. Теперь на рыбоводном заводе ждут икру от дикого производителя, сообщает ИА "Север-пресс".

В уличных бассейнах завода рыбы будут находиться до сентября, а затем с понижением температуры они начнут отдавать икру. Так называемая течь икры должна начаться при температуре 3-4 градуса.

У предприятия есть опыт ее сбора и выращивания рыбы. По такому же принципу они успешно поступали с икрой чира. Специалисты отмечают, что диких муксунов нельзя соединять с уже существующим уже маточным стадом, поскольку это разные породы и питаются они по-разному.