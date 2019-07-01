Ночью в Сургуте из горящего дома эвакуировали двадцать пять человек

| Фото: МЧС России (архивное) | Фото: МЧС России (архивное)

25 человек, в том числе 7 детей, эвакуировали из-за пожара в жилом доме по ул. С. Билецкого в Сургуте 22 июля, передает ГУ МЧС России по Югре.

Сообщение о ЧП поступило в 3 часа 48 минут. Возгорание было локализовано в 4 часа 7 минут, открытое горение - в 4 часа 10 минут.

К тушению от подразделений МЧС России привлекались 8 единиц техники и 27 человек личного состава. Причину возгорания установят органы дознания.