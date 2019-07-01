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Юные футболисты Тюмени выступили за безаварийное движение

Общество, 12:42 22 июля 2019

Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

К безопасному дорожному движению призвала тюменцев команда юных спортсменов мини-футбольного клуба "Тюмень", сообщает Госавтоинспекция города Тюмени.

Ребята прошли дистанцию с выполнением заданий по ПДД, отработкой элемента "змейка" и поучаствовали в инструктаже с автоинспектором, объяснившим, что вблизи проезжей части играть опасно.

Футболисты сделали фотографии с хештегами #ТюменьБезДТП, #РоссияБезДТП, которые болельщики и спортсмены разместили на своих страницах в социальных сетях.

Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

По словам главного тренера юношеской команды Евгения Беломоина, в этом возрасте ребятам важно приучить себя к самоконтролю и ответственности, ведь это важные навыки, как в спорте, так и на дороге.

Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

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# ГИБДД , футбол

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