Тюменка сорвала с прохожей золотую цепочку

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Нетрезвая тюменка сорвала с прохожей золотую цепочку с подвеской, сообщает городское УМВД.

Женщина, обратившаяся в дежурную часть отдела № 4 тюменской полиции, рассказала, что ее ограбила девушка. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители составили ориентировку и наметили возможные пути отхода злоумышленницы.

Подозреваемую, 25-летнюю местную жительницу, задержали по горячим следам. Около 19 часов 21 июля она в состоянии алкогольного опьянения находилась на улице Харьковской, где приметила одиноко идущую женщину. На ее шее она заметила золотую цепочку с подвеской.

Девушка подбежала к прохожей, ударила ее по лицу и сорвала с шеи украшение. После чего скрылась в ближайшем дворе, но вскоре была задержана сотрудниками полиции. Ювелирные изделия возвращены законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".