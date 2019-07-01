Лайфхак - как превратить обычный телевизор в SmartTV?

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У вас современный телевизор, как многие любят говорить - с плоским экраном, но в нем нет функций Smart TV. Менять его вы не планировали, затраты от 25-30 тысяч рублей не входили в семейный бюджет. А кроме ТВ-программ хочется посмотреть нашумевший "Чернобыль" или YouTube на большом экране. В ход идут сложные схемы: растянуть провод от ноутбука до телевизора, найти сериал в торренте, скачать на флешку и пр. Сегодня рассказываем, как без лишних затрат превратить обычный телевизор в продвинутый Smart TV.

Меняем приставку, а не телевизор Телеком-оператор "Дом.ru" запустил в продажи новую цифровую приставку "Movix Pro". Приставка предназначена для тех, кому уже недостаточно обычных возможностей телевидения и необходим продвинутый функционал. Миниатюрное и стильное устройство работает на базе ОС Android (версия 7.1.2.), что позволяет загружать сторонние приложения и запускать их прямо на экране телевизора. Мессенджеры, игры, социальные сети, офисные инструменты, браузеры и многое другое можно установить прямо на телевизор, даже если он не обладает функциями Smart TV. Если вы активно пользуетесь приложениями на смартфоне, такая возможность вас, наверное, обрадует. Представьте, как удобно запустить приложение для занятий йогой или игровой стрим на большом экране. Внутренняя память устройства - 8 ГБ, при необходимости объем можно увеличить за счет карты памяти Micro SD.

Делаем домашнюю жизнь еще проще

Теперь у вас не просто телевизор, а Smart TV с множеством приложений и игр – это смартфон и ПК в одной коробке. К приставке можно подключить внешние устройства, к примеру, компьютерную мышь, клавиатуру, джойстик, геймпад или веб-камеру, для этого предназначены два USB-порта. Теперь можно легко создать атмосферу домашнего кинотеатра, достаточно подключить акустическую систему к приставке по Bluetooth. В доме спят маленькие дети, а по ТВ стартует матч любимой команды – подключите к приставке беспроводные наушники и наслаждайтесь просмотром, не беспокоя домашних. Если у вас современный премиум - телевизор - приставка позволит наслаждаться видео в высоком качестве 4K Ultra HD. Если телевизор не работает с 4K, "Movix Pro" автоматически установит максимально возможные параметры картинки и звука.

Торрент, гудбай!

Несмотря на то, что в самом скромном пакете цифрового ТВ обычно бывает более 100 каналов, иногда возникает ощущение, что смотреть нечего. С "Movix Pro" всегда есть, что посмотреть, для этого в новой приставке "Дом.ru" сохранил уже полюбившиеся сервисы "видео по запросу" и "управляй просмотром", они дают возможность смотреть любимые фильмы и передачи, когда вам будет удобно. Вы можете поставить программу на паузу, или повторить нужный эпизод или вернуться в архив на семь дней назад. Более того, ведущие онлайн-кинотеатры, как MEGOGO кино, START, "Амедиатека", More D уже здесь, в интерфейсе приставки, не нужно скачивать дополнительные приложения и помнить множество паролей, любимые фильмы и сериалы будут от вас на расстоянии одного клика.

Цена вопроса? Новая приставка обойдется в 3 тыс. 900 рублей, что в разы дешевле самого простенького Smart-телевизора. В Тюмени приставка доступна в рассрочку на 12 и 24 месяцев или в тест-драйв на 14 дней, после которого можно принять решение о покупке. Бонусы на этом не заканчиваются. Всех, кто приобретет приставку, ждет годовая подписка на каталог фильмов и сериалов или пакет каналов за один рубль в месяц, а также услуга "управляй просмотром" на целый год. Новые и действующие клиенты "Дом.ru" могут оставить заявку на подключение на сайте www.domru.ru или по телефону 51-30-30. С помощью современных технологий легко сделать домашнюю жизнь интересной и удобной.