Для ишимских садоводов нашли альтернативу понтонному мосту

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

В садоводческие товарищества, которые находятся в левобережной части реки в Ишиме, организованы подъездные пути. Дорога до общества "Машиностроитель" отсыпана щебнем. 200-метровое ответвление до общества "Швейник" уложено асфальтовой срезкой и оно будет отсыпано щебнем с организацией разворотной площадки.

Эти меры предприняты в связи с демонтажом понтонного моста через реку Ишим, который находился в аварийном состоянии.

В городской администрации пояснили, что после разбора моста будет разработана проектно-сметная документация на возведение нового моста.

До садоводческих товариществ дачники могут добраться на личном или общественном транспорте. На сегодняшний день садоводы заключили договор фрахтования с перевозчиком. Дачников доставляют в садоводческие товарищества три раза в неделю. В каждый из дней осуществляются по три рейса в удобное для людей время.

Соб. инф.