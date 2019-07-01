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Для ишимских садоводов нашли альтернативу понтонному мосту

Общество, 15:11 22 июля 2019

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

В садоводческие товарищества, которые находятся в левобережной части реки в Ишиме, организованы подъездные пути. Дорога до общества "Машиностроитель" отсыпана щебнем. 200-метровое ответвление до общества "Швейник" уложено асфальтовой срезкой и оно будет отсыпано щебнем с организацией разворотной площадки.

Эти меры предприняты в связи с демонтажом понтонного моста через реку Ишим, который находился в аварийном состоянии.

В городской администрации пояснили, что после разбора моста будет разработана проектно-сметная документация на возведение нового моста.

До садоводческих товариществ дачники могут добраться на личном или общественном транспорте. На сегодняшний день садоводы заключили договор фрахтования с перевозчиком. Дачников доставляют в садоводческие товарищества три раза в неделю. В каждый из дней осуществляются по три рейса в удобное для людей время.

Соб. инф.

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# дачники , дачный сезон , Ишим

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