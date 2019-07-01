ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт "Мир"-Maestro

| Фото: банк ВТБ | Фото: банк ВТБ

К эмиссии кобейджинговых "Мультикарт" "Мир"-Maestro с возможностью бесконтактной оплаты двумя платежными системами приступил банк ВТБ, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Основная особенность такой карты – возможность проведения транзакций как в России, так и за рубежом. Кобейджинговая карта "Мир"-Maestro имеет технологию бесконтактной оплаты и позволяет пользоваться привилегиями программы лояльности обеих платежных систем, получать наличные за границей, а также оплачивать товары и услуги.

"Начало эмиссии нового вида карты повысит популярность современных карточных продуктов банка на базе платежной системы "Мир" и позволит нашим клиентам комфортно совершать привычные для себя транзакции, находясь за рубежом. Уверена, данная функция станет еще одним весомым аргументом для развития национальной платежной системы", - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

"Появление в линейке ВТБ новой кобейджинговой "Мультикарты" "Мир"-Maestro – это возможность для клиентов банка одновременно пользоваться преимуществами обеих платежных систем. Оплата товаров и услуг с помощью этого продукта удобна и безопасна не только в России, но и за рубежом. В России такая карта будет работать как карта "Мир", а за границей – как Mastercard (бренд Maestro)", – комментирует Максим Лазырин, коммерческий директор ПС "Мир".

По данным Mastercard, бесконтактная технология оплаты уже получила широкое распространение на мировых рынках, включая российский, где более половины карточных транзакций совершаются в одно касание. Maestro и "Мир" обеспечивают высокий уровень надежности и безопасности при совершении как контактной, так и бесконтактной оплаты с помощью них.

ВТБ начал эмиссию карт Национальной платежной системы с декабря 2016 года. На сегодняшний день банк выпустил более 11 млн карт "Мир". Также банк предлагает своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay для совершения транзакций с помощью смартфона на платформе Android.