Погода внесла коррективы в водоснабжение Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре скачка напряжения в системе электроснабжения Метелевской водоочистной станции было зафиксировано 21 июля с 19 часов 50 минут до 21 часа 50 минут. Сейчас все водоочистные сооружения Тюмени работают в штатном режиме.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе "Тюмень Водоканала".

"Из-за скачка напряжения сработала автоматизированная защита насосных агрегатов и их временная остановка. Это позволяет защитить насосное оборудование станции от выхода из строя. Насосное оборудование было оперативно запущено в работу, тем не менее, даже при кратковременной остановке, необходимо время для нормализации давления в системе городского водоснабжения. Плавный запуск и нормализация давления в городской водопроводной сети позволяет свести к минимуму риск возникновения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения", - рассказали специалисты.

Дежурный персонал тюменского водоканала оперативно запускал насосное оборудование. Система водоснабжения города была полностью выведена в рабочий режим после нормализации ситуации в системе энергоснабжения объекта в 21 час 50 минут 21 июля.

Основные перебои в водоснабжении отмечались в Калининском и частично в Центральном округах.

Анжела Лебедева