Запсибкомбанк предлагает широкую линейку депозитов

Фото: Запсибкомбанк во "ВКонтакте Фото: Запсибкомбанк во "ВКонтакте

Линейка депозитов в Запсибкомбанке позволяет удовлетворить любые бизнес-потребности. Как рассказала заместитель директора дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Пупова, банк предлагает стандартные депозиты с выгодными процентными ставками, депозиты с возможностью пополнения, с возможностью снятия суммы депозита, депозиты сроком на ночь или на выходные/праздничные дни.

"Большой опыт работы с корпоративными клиентами позволяет Запсибкомбанку предлагать им наиболее интересные и выгодные условия сотрудничества. С надежным Банком, как Запсибкомбанк, клиенты всегда могут гарантированно сохранить и приумножить средства своего бизнеса, а депозитная линейка Запсибкомбанка открывает клиентам новые возможности для эффективного размещения денежных средств",- уточнила она.

Каждый из депозитов банка имеет свои преимущества, определиться с выбором стало легче благодаря депозитному калькулятору. В зависимости от суммы и срока депозита калькулятор просчитает доход, который можно получить. Кроме того, с информацией о предполагаемом доходе клиент может ознакомиться наглядно на графике, размещенном на каждой странице депозита.

Подать заявку на депозит клиент может через сайт банка. Также стоит напомнить, что у клиента есть возможность удаленно управлять депозитами через систему дистанционного банковского обслуживания "ЗапСиб iNet", а именно подбирать, открывать и досрочно закрывать депозиты, просматривать информацию об открытых депозитах, пополнять и производить частичное изъятие депозитов, изменять реквизиты возврата суммы депозита, суммы начисленных процентов по депозиту.