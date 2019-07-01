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Более полумиллиона мальков осетра выпустил в Иртыш РН-Уватнефтегаз

Общество, 19:28 22 июля 2019

ООО "РН-Уватнефтегаз" | Фото: ООО "РН-Уватнефтегаз"

Более полумиллиона мальков осетра выпущено в реку Иртыш. Пополнение рыбных запасов рек Обь-Иртышского бассейна стало возможным благодаря участию ООО "РН-Уватнефтегаз", сообщает пресс-служба компании.

Предприятие, которое разрабатывает месторождения Уватского проекта, ежегодно реализует программу по восстановлению водных биологических ресурсов региона. В этом году по заказу нефтяников Абалакский экспериментальный рыборазводный завод Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод" вырастил мальков сибирского осетра.

Завод с многолетней историей специализируется на инкубировании личинок и выращивании молоди осетровых и сиговых видов рыб. Основная доля в объеме его заказов приходится на нефтегазодобывающие предприятия. В год Абалакский экспериментальный рыборазводный завод выращивает до 4 млн мальков сибирского осетра.

ООО "РН-Уватнефтегаз" | Фото: ООО "РН-Уватнефтегаз"

Выпуск мальков проходил в течение трех дней под наблюдением комиссии, в состав которой вошли экологи ООО "РН-Уватнефтегаз", специалисты территориального управления Росрыболовства, представители Центрального управления по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам и Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Они оценили условия содержания и количество выращенного осетра. После этого более полумиллиона мальков весом от 3 до 8 грамм каждый было выпущено в реку Иртыш.

Экологическая политика НК "Роснефть", реализуемая ее дочерними обществами, вносит существенный вклад в поддержание биологического баланса в регионах присутствия. Благодаря этому удается постепенно увеличивать популяцию ценных видов рыб, в том числе таких как осетр сибирский, занесенных в Красную книгу России.

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# Иртыш , мальки , РН-Уватнефтегаз , экология

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