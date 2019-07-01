Тюменские энергетики перешли на режим повышенной готовности

| Фото: te.ru | Фото: te.ru

Режим повышенной готовности введен из-за неблагоприятных погодных явлений в филиале "Тюменские распределительные сети" компании "Россети Тюмень" (бренд АО "Тюменьэнерго").

Он будет действовать до особого распоряжения на всей территории эксплуатационной ответственности, сообщает пресс-служба предприятия.

На период РПГ в филиале введен запрет на производство работ в действующих энергоустановках, проведены дополнительные инструктажи персоналу, организован учащенный осмотр энергообъектов, подготовлены материалы и средства, необходимые для проведения аварийно-восстановительных работ. Для оперативной ликвидации возможных последствий непогоды сформированы 87 бригад – 386 человек и 72 единицы техники, обеспечена готовность 37 передвижных резервных источников электроснабжения. Также мобилизованы силы и средства подрядных организаций.

Компания "Россети Тюмень" напоминает: по вопросам электроснабжения жители Тюменского региона могут обратиться по телефону единого контактного центра 8-800-200-55-02, а также посредством портала "Светлая страна": светлаястрана.рф.