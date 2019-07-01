Опубликован самый короткий IQ-тест

| Фото: Министерство образования РФ | Фото: Министерство образования РФ

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Mirror.

Тест был создан еще в 2005 году как тест когнитивных способностей, однако в Интернете его опубликовали только сейчас.

В тест вошли следующие вопросы:

1. Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

Ученый также провел эксперимент среди трех тысяч человек из различных сфер и с разным уровнем образования, в результате которого правильные ответы смогли дать лишь 17 % участников.

Профессор отмечает, что тест лишь на первый взгляд кажется легким, понятен при объяснении, но для правильного решения главное отказаться от ответа, который приходит первым на ум.

Наиболее распространенными ответами на этот тест являются 10 центов, 100 минут и 24 дня соответственно, однако они неверны. На самом деле верными ответами являются пять центов, пять минут и 47 дней.