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В Тюменском районе продолжают восстанавливать электроснабжение

Общество, 09:58 23 июля 2019

https://atmr.ru/ | Фото: https://atmr.ru/

В Тюменском районе на утро 23 июля продолжают остаются без электричества д. Посохова, улица 65 лет Победы д. Малиновка, ул. Советская д. Ушакова, сообщает администрация муниципалитета.

В Ушакова также нет централизованной подачи воды. Частично отключена электроэнергия в микрорайоне Молодежный и с. Перевалово (ул. Народная, коттеджный поселок "Озерный").

Аварийные бригады "Тюменьэнерго" ведут восстановительные работы.

На ул. Созидателей в д. Дударева продолжается откачка воды с проезжей части. Там работает мотопомпа и три автоцистерны.

Напомним, после ливня, сильного ветра 21 июля в Тюменском районе жители 10 муниципальных образований остались без электричества. Над восстановлением энергоснабжения работали аварийные бригады "Тюменьэнерго" и "СУЭНКО".

Телефон единой дежурной диспетчерской службы Тюменского района: (3452) 30- 37- 19, единый номер 112.

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# авария , электричество

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