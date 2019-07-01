В Сургуте на зебре сбили насмерть женщину

| Фото: ГИБДД по Тюменской области, архив | Фото: ГИБДД по Тюменской области, архив

Смертельное ДТП произошло в Сургуте около 7 часов 23 июля, сообщает ГУ МВД России по Югре.

Предварительно установлено, что в районе дома № 28/1 на Югорском тракте водитель автомобиля "Лада Приора" 1981 года рождения по неустановленным причинам не пропустил женщину 1971 года рождения, переходившую проезжую часть по зебре. В результате ДТП от полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице.

Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.