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В Сургуте на зебре сбили насмерть женщину

Происшествия, 10:09 23 июля 2019

ГИБДД по Тюменской области, архив | Фото: ГИБДД по Тюменской области, архив

Смертельное ДТП произошло в Сургуте около 7 часов 23 июля, сообщает ГУ МВД России по Югре.

Предварительно установлено, что в районе дома № 28/1 на Югорском тракте водитель автомобиля "Лада Приора" 1981 года рождения по неустановленным причинам не пропустил женщину 1971 года рождения, переходившую проезжую часть по зебре. В результате ДТП от полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице.

Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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# ДТП , Сургут

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