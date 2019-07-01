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На Крымском мосту уложены все рельсы

Общество, 19:38 23 июля 2019

www.most.life | Фото: www.most.life

На железнодорожной части Крымского моста уложены все рельсы, сообщается на сайте "Крымский мост"

Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки 18 июля. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути. На первом стыковку провели месяц назад. Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал.

www.most.life | Фото: www.most.life

На мосту еще предстоит выполнить балластировку щебнем и выправку каждого пути. Далее начнется установка железнодорожной автоматики – устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце 2019 года будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Продолжается монтаж шумозащитных экранов. Эта работа идет на участках железной дороги, примыкающих к берегам: 700 метров со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи. По всей длине моста устанавливаются стойки освещения со светодиодными светильниками. Главный участок оснащается архитектурной подсветкой: он будет раскрашен в цвета триколора после запуска железной дороги.

www.most.life | Фото: www.most.life

Параллельно выполняется строительство зданий для эксплуатации железнодорожной части моста. На объекте в две смены работает почти 5 тыс. инженеров и рабочих.

www.most.life | Фото: www.most.life

Автодорожная часть Крымского моста работает в штатном режиме. За 14 месяцев через Керченский пролив проехало более 5 млн машин. Летом поток транспорта в обе стороны увеличился. Жители материковой России едут отдыхать на полуостров. Автотуристы из Крыма отправляются в приморские города Краснодарского края – от Анапы до Сочи. За июнь и почти три недели июля суммарный трафик в обе стороны составил 950 тыс. транспортных средств.

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# железная дорога , Крым , Крымский мост

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