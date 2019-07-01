Тюменцы могут отправиться на отдых в Абхазию по единому билету

| Фото: www.mintrans.ru | Фото: www.mintrans.ru

Продажи едины" билетов в Республику Абхазия и в обратном направлении открываются с 23 июля, сообщает Минтранс РФ.

С 24 июля перевозки начнут действовать с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться единым билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. Единый билет можно оформить на сайте ОАО "РЖД" и в авиакассах. В летнем расписании предусмотрено восемь отправлений, в том числе в ночное время.

Международный автомобильный пункт пропуска Адлер, через который осуществляется проезд, работает в штатном режиме, в соответствии с правилами таможни. При этом с 2018 года увеличено количество полос движения для проезда автобусов. Это позволило повысить качество услуги и сократить время поездки.

Международные перевозки осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Для удобства пассажиров работает бесплатная круглосуточная горячая линия 8-800-250-18-04.

Стоимость проезда осталась на уровне 2018 года: Сочи – Гагра – 380 рублей, Сочи – Пицунда – 420 рублей, Сочи - Гудаута – 460 рублей.

Поездки в Абхазию по единому билету осуществляются третий курортный сезон.