Более двух тысяч клещей исследовали в лабораториях региона

| Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

Более 2 тыс. клещей от населения исследовано в лабораториях с начала эпидсезона, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 38 (1,8 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 712 (33,3 %) клещах.

Снятых клещей рекомендуют исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Жителям Тюмени помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций, телефон 8-9044-92-92-30.