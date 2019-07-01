Шесть проектов получили поддержку в сто тысяч рублей на MAKERTHON в ТюмГУ

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Шесть проектов признаны победителями и получат финансовую и ресурсную поддержку университета в размере до 100 тыс. рублей по итогам марафона MAKERTHON, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

48 часов 97 участников из 21 команды разрабатывали прототипы технологических решений в области IT, робототехники и биотехнологий.

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Победителями стали проекты "Presentex": веб-сервис, направленный на упрощение процесса создания и восприятия мультимедийных презентаций с помощью автоматического преобразования текстовых документов в презентации;

"Биомикроманипулятор": создание микроманипулятора для работы с живыми эмбрионами и клеточными культурами;

"Gestute": классификация естественных движений на основе ряда датчиков для управления объектами виртуального мира;

"DarkHorse": электрический лонгборд с дистанционным управлением;

"Образ": онлайн-платформа для организации образовательной деятельности;

"Детский тайм-менеджмент": мобильное приложение, позволяющее через использование системы канбан устанавливать и выполнять задания в паре родитель – ребенок.

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

"MAKERTHON – это особый проект как для акселератора, так и для университета в целом. Когда мы год назад проводили первый проектный марафон на школе мейкеров, то уже тогда понимали, что этот формат уникален не только для Тюмени, но и для страны вообще и может стать отличительной особенностью ТюмГУ. И мне кажется, что ставка на технологическое прототипирование полностью оправдалась", - отметил начальник отдела бизнес-акселератора технологического парка ТюмГУ Александр Ермаков.