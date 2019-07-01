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В Казанском районе выявили лучших юных спасателей

Общество, 17:05 23 июля 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Девять школьных команд приняли участие в конкурсе "Юный спасатель" в Казанском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Участники проверяли свои силы и знания в медицинской подготовке, творческом конкурсе и пожарной эстафете. На первом этапе школьникам пришлось определить вид кровотечения, указанный в карточке с заданием, наложить повязку. В творческом конкурсе "Огонь – друг! Огонь – враг!" команды представили на суд жюри рисунки, баннеры и плакаты на противопожарную тематику.

Завершали соревнования старты в эстафете. Ребята на время надевали боевую одежду пожарного, преодолевали полосу препятствия из автомобильных покрышек, надевали противогаз и проползали туннель, сбивали мяч со стойки струей воды, поданной из пожарного ствола.

Победителем практических этапов стала команда Новоселезневской школы, на втором месте сборная Чирковской школы, третье место у Ильинской школы.

В творческом конкурсе победу одержали учащиеся Большеярковской школы, на втором месте Ильинская, тройку призеров замкнули представители Дубынской школы .

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# Казанский район , конкурс пожарных

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