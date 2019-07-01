Роскачество протестировало фотоаппараты

| Фото: Роскачество | Фото: Роскачество

98 моделей фотоаппаратов исследовали эксперты Роскачества совместно с International Consumer Research and Testing и Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний. Специалисты не выделили лидера среди беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, похожая ситуация и с зеркальными камерами, сообщает Роскачество.

Техника оценивалась по качеству изображений, снятых в автоматическом и ручном режимах, качеству видео и звука, монитора и видоискателя, а также по удобству в использовании.

Среди исследованной фототехники — 55 беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 — зеркальных (профессиональные, продвинутые и любительские), 10 — компактных (обычных, продвинутых и с поддержкой съёмных объективов) и три — псевдозеркальных.

Специалисты отсняли несколько портретов, натюрмортов с мелкими деталями и несколько предметов, при этом меняя качество освещения в помещении и режим съёмки. Также аппаратуру протестировали, снимая улицу при различном освещении.

По итогам исследования Роскачество опубликовало сводную таблицу, в которой можно отсортировать показатели по отдельным критериям.

Так, модель Nikon Z6 с объективом NIKKOR z 24-70mm 1:4 s набрала наибольшее сводное количество баллов, она хороша для съемки видео и удобна в использовании, однако уступает по качеству изображения в авторежиме.

Nikon Z7 с этим же объективом лучше подходит для автосъемки, но проигрывает предыдущей модели в стабилизаторе. Модель Sony Alpha 7 III в комплекте с SEL FE 28-70 mm 1:3 5-5.6 OSS хороша по всем оцениваемым параметрам, но уступает в удобстве использования.