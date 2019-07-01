Вокалисты Томской филармонии выступят в Тобольске

| Фото: из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте

Вокалисты Томской филармонии Юлия Шинкевич и Евгений Штейнмиллер, а также художественный руководитель фестиваля, органистка Мария Блажевич выступят перед тоболяками в рамках III фестиваля духовной музыки "Органная музыка в древней столице Сибири" 27 и 28 июля, сообщают организаторы.

27 июля артисты представят в римско-католическом храме Пресвятой Троицы (ул. Розы Люксембург, 11) программу "История любви", где исполнят произведения Баха, Алябьева, Вивальди, Моцарта и других. А 28 июля жителей и гостей Тобольска зовут на программу "Ave Maria". Для слушателей прозвучат произведения Шуберта, Моцарта, Верди, Пьяццоллы и других.

Начало концертов в 17 часов. Справки по телефону: 8-932-481-54-40.