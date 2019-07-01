Управление Роспотребнадзора: снято с реализации более двухсот килограммов мяса

| Фото: Управление роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление роспотребнадзора по Тюменской области

86 партий мяса и мясопродуктов общим объемом более 235 кг снято с реализации в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий во втором квартале 2019 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Проведена 141 проверка в отношении предприятий, занимающихся оборотом мяса и мясной продукции, в том числе 11 производителей мясной продукции.

При осуществлении надзора лабораторно исследована 471 проба мяса и мясопродуктов. Согласно результатам проведенных исследований, доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности остается на уровне аналогичного периода 2018 года и составляет 3,7 %.

Пробы, исследованные по физико-химическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям, на наличие ГМО и радиоактивных веществ, содержание антибиотиков, соответствовали нормативным требованиям.

Основную долю "забракованной" мясной проукции составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя.

В отношении виновных лиц составлено 150 протоколов об административном правонарушении, назначены административные наказания в виде штрафов на сумму около 1,4 млн рублей и выданы предписания об устранении выявленных нарушений.