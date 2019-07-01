Ученые изучают белых медведей на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

На сезонные оценки распределения и численности белого медведя на островах в безледный период, а также на изучение современного состояния популяции в условиях изменения климата на территории автономного округа направлены научные исследования ученых на побережье Карского моря в июле 2019 года, сообщает правительство автономного округа.

Проект реализован при тесном сотрудничестве Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Российского центра освоения Арктики и компании "НК "Роснефть". Основную поддержку экспедиционных работ оказал Росцентр в рамках комплексной научно-исследовательской экспедиции "Ямал − Арктика 2019".

Базировалась группа специалистов в с. Сеяха Ямальского района. За два дня наблюдений с борта вертолета Ми-8МТВ авиакомпании "Ямал" были обследованы острова Белый и Вилькицкого. Ученые встретили трех животных на острове Белый и четырех – на острове Вилькицкого.

На острове Белый была обездвижена самка с двумя медвежатами, на острове Вилькицкого – одиночная самка. Ученые определили размеры тела, возраст и вес животных. Состояние обоих медведей оценивается высшим баллом по шкале упитанности, в хорошем состоянии и медвежата. Взяты пробы крови и шерсти для дальнейшего изучения. Анализы позволят определить содержание в организме животных тяжелых металлов и других загрязнителей, оценить состояние здоровья медведей.

Самкам установили ошейники со спутниковыми передатчиками системы Argos российского производства. С их помощью отслеживаются перемещения животных практически в реальном времени. Использование ошейника со спутниковым передатчиком системы Argos дает возможность оценить суточную, сезонную и годовую активность и мобильность белого медведя. Ученые также поймут поведение животных в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия.

Ранее исследования белых медведей проводились и на острове Белый в 2015-м и 2016-м, а в июле 2018 года – на островах Шокальского и Вилькицкого (здесь были проведены вертолетные учеты животных).

Полученные с момента мечения данные о перемещениях самок позволят провести сравнительный анализ с данными о перемещениях двух самок, помеченных в 2018 году.