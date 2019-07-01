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Госдума: пальмовое масло лишено льготной ставки НДС

Общество, 15:16 24 июля 2019

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Отменить применение льготной ставки НДС в размере 10 % в отношении операций по реализации пальмового масла. Будет применяться стандартная ставка 20 %. Поправки в Налоговый кодекс России приняты во втором чтении, сообщает пресс-служба Госдумы.

Авторами поправок стали председатель Государственной думы Вячеслав Володин и представители всех фракций.

Необходимость отмены налоговых льгот для пальмового масла связана с заботой о здоровье граждан, а деньги, которые будут поступать благодаря этому решению в бюджет, по словам Вячеслава Володина, направят на поддержку производства отечественной молочной продукции.

Кроме того, законопроект предусматривает установление "ставки налога на добавленную стоимость 10 % в отношении операций по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции", в том числе винограда. Сейчас эта ставка составляет 20 %. Поручение о ее снижении дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями российских садоводческих хозяйств.

Поправки в Налоговый кодекс России приняли депутаты во втором чтении.

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# Госдума , льготы , пальмовое масло

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