Тюменцы получат новые налоговые уведомления

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Реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации начинают указывать в форме налогового уведомления для удобства граждан с 2019 года. При этом отдельный платежный документ (квитанция) теперь не направляется, его заменили персонализированные QR-коды и штрих-коды, сообщает УФНС России по Тюменской области.

Для пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика физического лица" налоговое уведомление размещается в "Личном кабинете налогоплательщика" и не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Тем гражданам, которые не подключены к сервису Личный кабинет налогоплательщика", сводное налоговое уведомление может быть вручено лично под расписку или направлено по почте заказным письмом.

Обращаем внимание, что обязательства по уплате в бюджетную систему имущественных налогов за 2018 год должны быть исполнены не позднее 2 декабря 2019 года.

Образец нового уведомления можно посмотреть на сайте ФНС России в разделе "Налоговое уведомление физических лиц-2019". Промостраница содержит практически всю информацию об этом документе. Там разъяснены все изменения, в том числе по льготам, которые вступили в силу в 2019 году. Отдельные разделы посвящены вопросам "Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация?" или "Что делать, если налоговое уведомление не получено?".