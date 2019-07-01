Работников торговли и общественного питания чествовали в Тюмени
Лидирующие места занимает регион по развитию торговли, подчеркнул директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев на торжестве накануне Дня работника торговли, который отмечается 27 июля. Чествование специалистов сферы торговли и общественного питания состоялось в правительстве региона 24 июля.
Андрей Пантелеев сообщил, что в 2018 году регион занял первое место в УФО и четвертое в России по темпам роста розничного оборота. В 2018 году оборот розницы увеличился на 7 % и составил 383 млрд рублей. Торговые предприятия области принесли в российский бюджет более 20 млрд рублей налоговых поступлений. Директор департамента отметил продуктивное взаимодействие власти и бизнеса.
"Уверен, что благодаря совместной слаженной работе, мы будем и дальше гордиться успехами региона, уровнем сервиса,- сказал он. - Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли. Заложенные ими традиции сохраняют и развивают молодые специалисты. Желаю вам счастья, благополучия и достижения самых амбициозных целей".
В регионе работают более 10,5 тыс. предприятий торговли и около 3 тыс. объектов общественного питания. Профессиональный праздник коснется каждого пятого жителя региона трудоспособного возраста.
Теплые пожелания адресовал коллегам депутат Тюменской областной думы Эдуард Закиров.
"У нас очень сложная работа - те, кто занят в ней, хорошо это знают. Шанс на успех нам обеспечивают высокая квалификация, культура и ответственность. Мы умело трудимся, и это позволяют Тюменской области занимать высшие позиции",- обратился он к участникам торжества.
Локомотивом развития общества назвал торговлю заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.
"Кроме прикладной, экономической роли сфера торговли и услуг несет большую социальную миссию, потому что позволяет установить товарищеские, партнерские, дружеские отношения, - сказал депутат. - Уважаемые земляки, желаю вам здоровья, благополучия, энергии и улыбок покупателей".
В преддверии профессионального праздника участникам торжества вручили награды Министерства промышленности и торговли России, губернатора Тюменской области, а также областной и городской дум, департамента потребительского рынка и туризма региона, профсоюзов, ассоциации предприятий розничной торговли.
Татьяна Ковалева