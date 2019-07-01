Жители Приуральского района Ямала получили модульную пекарню

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Монтаж модульной пекарни начался в с. Белоярск Приуральского района. Комплектующие доставили из Екатеринбурга. Объект производительностью 500 кг хлеба в смену, сообщает правительство ЯНАО.

Пекарня приобретена в рамках областной программы "Сотрудничество".

Эксплуатировать пекарню будет совхоз "Байдарацкий".

После монтажа новой пекарни, а займет это около двух недель, пекари будут работать в комфортных условиях, а объемы производства будет возможно увеличить. Площадь объекта – 120 кв. метров, половина приходится на производственный цех, где расположится все необходимое оборудование: тестомесильная машина, хлебопекарная печь, весы и прочее. Хозяйственно-бытовой модуль включает помещение для персонала, душевую и туалетную комнаты. Кроме того, пекарня предусматривает и собственный торговый павильон, где покупателям сразу будут отпускать свежую выпечку.