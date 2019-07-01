Чувашская писательница и общественница приглашает тюменцев на творческую встречу

| Фото: Ассоциации чувашей "Таван" | Фото: Ассоциации чувашей "Таван"

Чувашская писательница Елена Светлая проведет встречу с почитателями творчества в выставочном центре Тюменской областной думы 26 июля в 14 часов 30 минут.

Елена Светлая - общественный деятель, член общественного совета при Минкультуры Республики Чувашия, помощник председателя совета Ассамблеи народов Чувашии, член Союза писателей России, автор и координатор социальных и творческих проектов из Чебоксар. Она приглашает на творческую встречу всех желающих.

Также посетители смогут познакомиться с выставкой "Чуваши Тюменской области" в холле тюменской облдумы, сообщает тюменское отделение Ассоциации чувашей "Таван".

Ирина Ромашкина