Тюменские бойцы студенческого медотряда работают в поликлиниках Архангельска

| Фото: Тюменского областного студенческого отряда | Фото: Тюменского областного студенческого отряда

Бойцы студенческого медицинского отряда "Медик" Тюменского государственного медицинского университета Илфира Абубякирова и Анастасия Леонова работают в составе Всероссийского студенческого медицинского отряда "Коллеги" в Архангельске, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

В состав всероссийского отряда вошли 40 бойцов студенческих отрядов из 15 регионов страны. Ребята работают в хирургических, терапевтических, кардиологических отделениях в качестве младшего и среднего медицинского персонала в пяти учреждениях здравоохранения Архангельска.

| Фото: Тюменского областного студенческого отряда | Фото: Тюменского областного студенческого отряда

Командир отряда "Медик" Анастасия Леонова и комиссар Илфира Абубякирова учатся на лечебном факультете Тюменского ГМУ, окончили третий курс. Девушки работают курьерами регистратуры: собирают медицинские карточки, относят врачам и медсестрам, а потом раскладывают обратно.

"Работа мне нравится тем, что она подвижная и несложная. Большими плюсами считаю то, что я вижу работу поликлиники изнутри, это и общение с коллективом, и работа с компьютерной программой. Среди личных плюсов: выработка у себя аккуратности и терпения, умение брать на себя ответственность. Кроме работы, мы с "Коллегами" ходим на экскурсии в медицинские учреждения, где видим современные аппараты и технологии. Поэтому даже во время летних каникул я чувствую себя в тонусе: готова учиться и получать знания, которые пригодятся в будущем", - рассказала Илфира Абубякирова.

| Фото: Тюменского областного студенческого отряда | Фото: Тюменского областного студенческого отряда

Тюменцы первый раз принимали участие в состязаниях профессионального мастерства. На практическом этапе студенты проводили основные манипуляции медицинской сестры: постановку желудочного и дуоденального зондирования, промывание желудка, постановку клизм, инъекций, провели сердечно-легочную реанимацию.

"Я очень волновалась, ведь участвовали самые опытные бойцы 15 регионов страны, но я поняла, что атмосфера дружелюбная: каждый был готов поделиться своим опытом. Поэтому для меня такой конкурс - это отличный повод отработать свои навыки на симуляционных аппаратах. После конкурса я стала более уверенной в своих знаниях и навыках", – рассказала Анастасия Леонова.

Результаты конкурса станут известны на закрытии проекта 19 августа.

"В октябре 2019 года состоится Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди медицинских отрядов, надеемся, что наши ребята примут в нем участие и достойно представят регион", - сказала комиссар студенческих отрядов Уральского федерального округа и Тюменского регионального отделения РСО Елена Доценко.

Часть бойцов из студенческого медицинского отряда "Медик" работает в Тюменских больницах, поликлиниках и аптеках. Бойцы студенческого медико-педагогического отряда "Грифон" работают вожатыми в детских лагерях Тюменской области и принимают участие в Межрегиональном сельскохозяйственном трудовом проекте "Гигант", который проходит в Славянске-на-Кубани Краснодарского края.