Диктант на хантыйском и ненецком языках напишут в Салехарде

| Фото: diktant.tatar | Фото: diktant.tatar

Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера, приуроченный к Международному дню коренных народов Севера 9 августа, пройдет в Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа в Салехарде 7 августа, сообщает ИА "Север-Пресс".

Диктант можно будет написать на двух языках на выбор: на хантыйском и ненецком. Главный редактор окружной газеты "ЛУХ АВТ" Геннадий Кельчин рассказал корреспонденту ИА "Север-Пресс", что пока набирается 15 представителей народа ханты, среди них — журналисты национальных редакций и жители города разных возрастов. Вместе с коллегой — главным редактором газеты "Няръяна Нгэрм" Мариной Яр — они подбирают тексты, чтобы затем их продиктовать участникам и проверить ошибки.

Геннадий Кельчин выбор текста уже сделал. На хантыйском языке будет писаться отрывок из рассказа Чехова "Ванька".

"Основная цель акции, конечно, — повышение грамотности коренных малочисленных народов, а также возрождение и сохранение их традиций, в том числе родного языка", — отметил он.

Диктант на языках коренных народов Севера становится в окружной столице популярным. Раньше его организатором был окружной департамент по делам КМНС, сейчас – департамент внутренней политики. Главной наградой участникам будет оценка "пять".