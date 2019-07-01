  • 26 июля 201926.07.2019пятница
  • USD63,1572
    EUR70,2940
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северо-западный

Диктант на хантыйском и ненецком языках напишут в Салехарде

Общество, 09:35 26 июля 2019

diktant.tatar | Фото: diktant.tatar

Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера, приуроченный к Международному дню коренных народов Севера 9 августа, пройдет в Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа в Салехарде 7 августа, сообщает ИА "Север-Пресс".

Диктант можно будет написать на двух языках на выбор: на хантыйском и ненецком. Главный редактор окружной газеты "ЛУХ АВТ" Геннадий Кельчин рассказал корреспонденту ИА "Север-Пресс", что пока набирается 15 представителей народа ханты, среди них — журналисты национальных редакций и жители города разных возрастов. Вместе с коллегой — главным редактором газеты "Няръяна Нгэрм" Мариной Яр — они подбирают тексты, чтобы затем их продиктовать участникам и проверить ошибки.

Геннадий Кельчин выбор текста уже сделал. На хантыйском языке будет писаться отрывок из рассказа Чехова "Ванька".

"Основная цель акции, конечно, — повышение грамотности коренных малочисленных народов, а также возрождение и сохранение их традиций, в том числе родного языка", — отметил он.

Диктант на языках коренных народов Севера становится в окружной столице популярным. Раньше его организатором был окружной департамент по делам КМНС, сейчас – департамент внутренней политики. Главной наградой участникам будет оценка "пять".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# диктант , коренные народы Севера

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 26.07.2019Жители Увата отметят 390-летие села
10:41 26.07.2019Тобольские спасатели патрулируют запрещенные для купания водоемы
10:30 26.07.2019Гала-концерт конкурса "Песни нашего двора" пройдет в сквере Депутатов
10:08 26.07.2019Десять команд из Тюменской области отправятся на финал "Цифрового прорыва"